New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 26.312,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3.211,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 yükselişle 10.731,72 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına rağmen Amerikan borsası açılışta pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler etkili oldu.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşılarından ikisinin yasal inceleme süreçlerinin ABD Gıda ve İlaç İdaresince (FDA) hızlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA