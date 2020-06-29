New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 25.243,56 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 kazançla 3.025,87 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükselişle 9.777,57 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler, yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

ABD'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı bir artış kaydedildi.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre, ABD'de toplam vaka sayısı 2,6 milyona, can kaybı ise 128 bin 443'e ulaştı.

Kaynak: AA