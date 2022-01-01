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New York borsası yılın son gününde düşüşle kapandı

New York borsası yılın son gününde düşüşle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, 2021'in son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, 2021'in son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 36.338,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 azalışla 4.766,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 15.645 puana indi.

Amerikan borsasında endeksler, 2021'in son işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izledi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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