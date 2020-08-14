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New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

New York borsası yatay seyirle kapandı
14.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:33

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.931,02 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 3.372,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kayıpla 11.019,30 puana düştü.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru yatay bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş kaydetti.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziranda yakaladığı yükseliş eğilimini koruyan ancak artış hızında yavaşlama görülen veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların temmuzda yüzde 1,9 artması yönündeydi.

Ayrıca ülkede sanayi üretimi de temmuzda aylık yüzde 3 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Öte yandan hafta boyu piyasaların gündemindeki yerini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketinde anlaşma umudu, ABD Kongresinin tatile girmesiyle yerini belirsizliğe bıraktı.

Kaynak: AA

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