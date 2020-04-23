New York borsası yatay seyirle kapandı New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı.

New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 artışla 23.515,26 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.796,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 azalışla 8.494,75 puana düştü.

Hafta başında tarihi düşüşler gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanma sürerken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri ABD'de bugün açıklanan verilere yansıdı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili, bugün TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 7,4 artışla 21,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 23,2 artışla 16,98 dolardan alıcı buldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 18 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 4 milyon 427 bin oldu. Böylece, son 5 haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle toplam 26 milyon 453 bine ulaştı.

Öte yandan, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA