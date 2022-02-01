New York borsası yatay seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yatay seyirle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 35.120,88 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 4.511 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 14.234,2 puan olarak gerçekleşti.

Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahinleşen para politikası tutumu sonrası banka yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin yatırımcılar tarafından takip edildiğini belirtti.

Fed'in mart ayındaki para politikası kararlarına ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğüne işaret eden analistler, Fed yetkililerinin dünkü sözlü yönlendirmelerinde gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmelerinin risk iştahını artırdığını kaydetti.

Analistler, ABD'de bugün ISM imalat endeksi ile JOLTS açık iş sayıları verilerinin yanı sıra şirketlerin açıklanmaya devam eden dördüncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title