New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 35.120,88 puan oldu.
S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 4.511 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 14.234,2 puan olarak gerçekleşti.
Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahinleşen para politikası tutumu sonrası banka yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin yatırımcılar tarafından takip edildiğini belirtti.
Fed'in mart ayındaki para politikası kararlarına ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğüne işaret eden analistler, Fed yetkililerinin dünkü sözlü yönlendirmelerinde gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmelerinin risk iştahını artırdığını kaydetti.
Analistler, ABD'de bugün ISM imalat endeksi ile JOLTS açık iş sayıları verilerinin yanı sıra şirketlerin açıklanmaya devam eden dördüncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.