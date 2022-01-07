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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD'de beklenenden düşük gelen istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, ABD'de beklenenden düşük gelen istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla 36.160,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 4.692,46 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak 15.092,4 puana çıktı.

ABD'de istihdam artışının geçen ay beklentileri karşılayamamasının ardından endeksler yatak bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam, geçen yıl aralıkta 199 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a düştü.

Öte yandan tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,74 seviyelerinde gerçekleşti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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