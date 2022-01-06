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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 36.378,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.699,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kayıpla 15.056,7 puana indi.???????

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların dün yayımlanmasının ardından düşüş gösteren endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Fed tutanakları, bankanın beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğinin sinyalini vermişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ocak ile biten haftada beklentileri geride bırakarak 207 bine çıktı.

Ülkenin dış ticaret açığı ise geçen yıl kasımda aylık yüzde 19,4 artışla 80,2 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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