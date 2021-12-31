New York borsası yatay seyirle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi
New York borsası, yılın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
New York borsası, yılın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 36.425,31 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.783,5 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artarak 15.755,4 puana çıktı.
Analistler, 2021 yılının son işlem gününde piyasalarda sakin bir seyir beklendiğini belirtti.
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri
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