New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 36.414,72 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.792,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 15.804,1 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler devam ederken, endeksler bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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