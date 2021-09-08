New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 35.087,45 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.518,09 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 15.360,35 puan oldu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarının ekonomiye etkilerine dair endişelerle dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Makroekonomik veriler ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verirken, Kovid-19 salgınında Delta ve son çıkan mu varyantlarının büyümeye etkileri ile merkez bankalarının para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korumaya devam etti.

Analistler, ABD'de bugün temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verileri ile Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası yatay seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
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