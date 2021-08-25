New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 35.334,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 4.487,45 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 15.038,6 puan oldu.

Dün S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin kapanışta rekor seviyelere ulaşmasının ardından endeksler yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası yatay seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
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