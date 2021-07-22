New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 34.780,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 4.360,2 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 14.655,1 puana çıktı.

ABD'li şirketlerin beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek bilançolarının ekonomik toparlanmaya ilişkin güveni desteklemesiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenmedik bir artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının ardından yatay bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 17 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 51 bin kişi artarak 419 bine çıktı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren ve 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının 350 bin civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına dair endişeler sürerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,27 civarında gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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