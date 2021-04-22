New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 azalışla 34.069,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 4.169,21 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalarak 13.944,20 puandan işlem görmeye başladı.

Hafta başında kaydedilen negatif seyrin ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

ABD'de hafta başından bu yana zayıf olan veri gündemi bugün hareketlenirken, ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Nisan ile biten haftada 547 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Şirketlerin ilk çeyrek bilançoları da piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines bu yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirketin geliri de ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,9 azalışla 4 milyar dolara geriledi.

Southwest Airlines ise geçen yılın ilk çeyreğinde yaşadığı 94 milyon dolarlık zararın ardından bu yılın ilk çeyreğinde 116 milyon dolarlık kar açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yıla göre yüzde 51,5 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi.

ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduğunu duyuran İsviçre merkezli Credit Suisse ise yılın ilk çeyreğinde 275 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi de bugün başladı.

Zirvede açılış konuşmasını yapan Biden, ABD'nin 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planladığını duyurarak, ABD'nin 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşmayı amaçladığını vurguladı.

Söz konusu zirvede ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve çeşitli finans kuruluşlarının üst yöneticilerinin de konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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