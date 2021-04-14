New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

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New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artışla 33.689,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.139,96 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak 14.006,98 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, ABD'nin büyük bankalarının beklenenden iyi gelen ilk çeyrek bilançolarının ardından açılışta yatay bir seyir izledi.

Ülkenin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo'nun bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

JPMorgan Chase'in 2021'in ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 399 artarak 14,3 milyar dolar oldu. Goldman Sachs'ın ilk çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 464 artışla 6,84 milyar dolara yükselirken, Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 626 artarak 4,7 milyar dolara çıktı.

Analistler, piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşma ile Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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