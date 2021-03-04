New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 31.324,97 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 3.820,86 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,19 azalarak 12.972,81 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin açıklanmasının ardından endeksler açılışta yatay bir seyir izledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin biraz altında artış göstererek 745 bine yükseldi.

Piyasalarda tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yeniden yükseliş eğilimine geçerek yüzde 1,47 civarında seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün The Wall Street Journal İş Zirvesi'nde yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin