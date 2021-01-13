New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artışla 31.080,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.802,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükselişle 13.094,50 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'deki politik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşılama çalışmaları ve daha fazla ekonomik destek beklentileri piyasaların odağındaki yerini korudu.
Ülkede Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adımı dün attı.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "anayasanın 25. ek maddesini" kullanarak Başkan Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul ederken, Pence anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.
Pence'in Trump'ı görevden alma konusunda adım atmayacağını duyurmasının ardından Temsilciler Meclisi'nin bugün Trump'a karşı azil maddesini oylaması bekleniyor.
ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın ise 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin detayları yarın paylaşması öngörülüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın söz konusu paketin geçirilmesinde Cumhuriyetçilerin desteğini almaya çalışacağı ifade edildi.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin