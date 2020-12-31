New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

31.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:56
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, 2020 yılının son işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, 2020 yılının son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 30.398,37 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 3.730,85 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artarak 12.875,82 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında yılın son işlem gününde düşük bir işlem hacmi beklenirken, cuma günü yılbaşı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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