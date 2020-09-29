New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

29.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:58
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri'nde yarışacak Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri'nde yarışacak Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 27.560,24 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.348,51 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 11.108,96 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların bugün ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının ekonomik etkilerini sınırlamaya yönelik teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün, Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 2,2 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi açıkladığını duyurdu. Pelosi, söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bugün görüşeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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