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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası yatay seyirle açıldı
19.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:01

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artışla 27.804,48 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 3.391,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 11.203,11 puandan işlem görmeye başladı.

Dün S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan borsasında endeksler yatay bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları takip edeceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'li perakende zinciri Target'ın beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek bilançosu da piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Target'ın ikinci çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarken, net karı da yüzde 80,3 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, ABD'li ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson da otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kaynak: AA

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