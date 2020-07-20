New York borsası yatay seyirle açıldı New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 26.639,25 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 3.224,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükselişle 10.541,68 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, yatırımcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmaları ile ABD Kongresi'nde bu hafta görüşmeleri başlayacak yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA