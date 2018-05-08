New York Borsası Yatay Kapandı
NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından günü yatay seyirle tamamladı.
NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından günü yatay seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 2,89 puan (yüzde 0,01) artışla 24.360,21 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,69 puan (yüzde 0,02) yükselişle 2.671,92 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,71 puan (yüzde 0,03) azalışla 2.671,92 puana geriledi.
İran'a uçak satış anlaşması bulunan Boeing'in hisseleri günü yüzde 0,6 düşüşle tamamladı.
Öte yandan, kararın ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerek bugünkü kayıplarının bir kısmını geri kazandı.