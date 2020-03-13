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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi

New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesi ve salgınla mücadele için yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum fonunu erişime açılacağını duyurmasının ardından haftanın son işlem gününü ralli...

13.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:48
New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesi ve salgınla mücadele için yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum fonunu erişime açılacağını duyurmasının ardından haftanın son işlem gününü ralli yaparak tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2000 puana yakın değer kazandı ve yüzde 9,4 artışla 23.185,62 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 9,2 artarak 2.711,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 9,3 yükselişle 7.874,88 puana çıktı. Böylece endeksler, Ekim 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük kazancı sağladı.

New York borsası, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamlamış ve piyasalar 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.

Amerikan borsasındaki bugünkü yükselişte ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları etkili oldu. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini ve 50 milyar dolara yakın acil durum fonunun erişime açılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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