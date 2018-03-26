New York Borsası Son İki Buçuk Yılın En Kazançlı Gününü Yaşadı

NEW New York borsasında endeksler, ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" endişesinin yatışmasıyla son iki buçuk yılın en kazançlı gününü geride bıraktı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 669,40 puan (yüzde 2,84) artışla 24.202,60 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 70,29 puan (yüzde 2,72) yükselişle 2.658,55 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 227,88 puan (yüzde 3,26) değer kazanarak 7,220,54 puana yükseldi.

Böylece her üç endeks ağustos 2015'ten bu yana en yüksek günlük kazançlarını gösterdi.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisse başına değeri yüzde 7,8 artarken, yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America'nın hisseleri sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 4,3 arttı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin birbirlerine uygulamayı planladığı gümrük vergileri hakkında iki ülke arasındaki görüşmelerden umutlu olduğunu dile getirmişti.