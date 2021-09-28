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New York borsası sert düşüşle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 düşüşle 34.299,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,96 azalışla 4.355,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,83 kayıpla 14.546,7 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, tahvil faizlerindeki artışla değer kaybeden teknoloji hisseleri etkili oldu.

Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkarak bugün yüzde 1,56 seviyelerine kadar çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde bugün gerçekleşen oturumda, ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu belirtti.

Enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini aktaran Powell, enflasyonun düşürülebilmesi için önce arz darboğazlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, ABD Kongresindeki bütçe ve borç tavanı çıkmazı sürerken, Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazinenin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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