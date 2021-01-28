New York borsası sert düşüşle kapandı
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New York borsası sert düşüşle kapandı

28.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:46
New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,05 azalışla 30.303,17 puana geriledi. Endeks, Ekim 2020'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,50 kayıpla 3.753,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,61 azalışla 13.270,60 puana düştü.

Şirketlerin dördüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranları ve varlık alımlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesine ve destekleyici duruşunu korumasına rağmen negatif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi.

Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirten Fed, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağını yineledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bazı gelişmelerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini belirterek istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini ifade etti.

Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmasının önünde uzun bir yol olduğuna işaret eden Powell, "Önemli bir ilerleme elde edilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bugün 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 11,9 milyar dolarlık rekor seviyede zarar ettiğini duyurdu. Boeing'in bilanço açıklamasının ardından hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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