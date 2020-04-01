New York borsası sert düşüşle kapandı
New York borsası, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.
01.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:37
New York borsası, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.
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Kaynak: Dunya.com