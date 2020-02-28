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New York borsası sert düşüşle kapandı

Koronavirüs salgınına ilişkin endişeler nedeniyle Dow Jones endeksi 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti.

28.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:24
New York borsası sert düşüşle kapandı

salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endeksi 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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