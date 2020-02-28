New York borsası sert düşüşle kapandı
Koronavirüs salgınına ilişkin endişeler nedeniyle Dow Jones endeksi 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti.
28.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:24
Koronavirüs salgınına ilişkin endişeler nedeniyle Dow Jones endeksi 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti.
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Kaynak: Dunya.com