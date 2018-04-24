New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 424,56 puan (yüzde 1,74) düşüşle 24.024,13 puana gerilerken, endeks 5 işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 35,73 puan (yüzde 1,34) azalışla 2.634,56 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 121,25 puan (yüzde 1,7) değer kaybıyla 7.007,35 puana düştü.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 4,8 değer kaybederken, Apple hisseleri yüzde 1,4 kayıp gösterdi.

Ayrıca, dünya genelinde yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri, bugün yüzde 3 seviyesini aşarak Ocak 2014'ten beri ilk defa bu seviyenin üzerine çıkmış oldu.