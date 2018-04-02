New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, Çin'in ABD'den ithal ettiği 128 ürüne vergi getirmesinin yarattığı "ticaret savaşlarının" başlayacağı endişesiyle nisan ayının ilk gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 458,92 puan (yüzde 1,9) düşüşle 23.644,19 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 58,99 puan (yüzde 2,23) azalışla 2.581,88 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 193,33 puan (yüzde 2,74) değer kaybıyla 6.870,12 puana düştü ve bu seneki tüm kazançlarını yitirdi.

Dow Jones Endeksinin bu yılki kayıpları yüzde 4,4'e ulaşırken, S&P 500 Endeksinin bu seneki kayıpları yüzde 3,4 ve Nasdaq Teknoloji Endeksinin bu yılki kayıpları yüzde 0,5 oldu.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi de kapanışta yüzde 18,3 yükselişle 23,62 seviyesindeydi.

E-ticaret devi Amazon'un hisselerindeki düşüş yüzde 5,2 olurken, Twitter'ın hisseleri yüzde 3,3, çip üreticisi Intel'in hisseleri yüzde 6,1 azaldı.

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıkabileceğine dikkati çekerek, yarın da yatırımcıların satış pozisyonu alması ve riskten kaçınması durumunda endekslerdeki kayıpların artabileceğini vurguladı.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 23 Mart'ta yayımladığı ve ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi getirmesi planının bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.