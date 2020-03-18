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Dow Jones, New York, Ekonomi

New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsası, güne sert düşüşle başladı.

18.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:00
New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsası, güne sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki düşüşte, finansal sistemi ve ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artarak devam etmesi etkili oldu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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