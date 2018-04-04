New York Borsası Sert Düşüşle Açıldı

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşıyla ilgili endişelerin yeniden artmasıyla güne sert düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 447,65 puan (yüzde 1,86) düşüşle 23.585,71 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 37,45 puan (yüzde 1,43) azalışla 2.577,18 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 104,05 puan (yüzde 1,5) değer kaybıyla 6.837,23 puana geriledi.

ABD Ticaret Temsilciliği, dün akşam yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Bunun ardından, Çin Ticaret Bakanlığı da bugün, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

Çin, geçen hafta da, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben, ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.