New York Borsası Sert Düşüşle Açıldı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi getirmesi beklentisiyle güne satış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 315,59 puan (yüzde 1,28) düşüşle 24.366,72 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 31,04 puan (yüzde 1,14) azalışla 2.680,89 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 93,99 puan (yüzde 1,28) değer kaybıyla 7.251,29 puana geriledi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Trump'ın ülkesinin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getireceği bildirilmişti.

Trump hükümetinin konuyla ilgili açıklaması bugün yerel saatle 12.30'da (TSİ 19.30) gerçekleşecek.