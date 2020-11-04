New York borsası seçim gününde "ralli yaparak" kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York borsası seçim gününde "ralli yaparak" kapandı

04.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:18
New York borsası seçim gününde

ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" tamamladı.

ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,05 artışla 27.477,40 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 3.367,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 kazançla 11,160,57 puana çıktı.

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Oktay Kaynarca Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası seçim gününde "ralli yaparak" kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 00:18:40. #1.14#
title