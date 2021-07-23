New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazanarak ilk kez 35 bin seviyesinin üzerine çıktı. Endeks, yüzde 0,68 artışla 35.061,55 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artarak 4.410,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 14.837 puana tırmandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle haftaya kayıplarla başlayan endeksler, haftanın son işlem gününde rekor seviyelere yükseldi.

ABD'li şirketlerin güçlü gelen ikinci çeyrek bilançoları piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de piyasalardaki pozitif seyre katkıda bulundu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de imalat sanayi PMI temmuzda aylık 1 puan artışla 63,1'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Hafta başında yüzde 1,13 ile son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise ekonomiye ilişkin endişelerin hafiflemesi ile yüzde 1,28 seviyelerine yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta gerçekleşecek toplantısının yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin