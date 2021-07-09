New York borsası rekorla kapandı
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New York borsası rekorla kapandı

New York borsası rekorla kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekor yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekor yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,30 artarak 34.870,16 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,10 kazançla 4.368,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 artışla 14.701,9 puana yükseldi. Böylece 3 endeks de kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının etkisini artırması ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle dün düşüş gösteren endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Dün yüzde 1,25'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün toparlanma göstererek yüzde 1,36 seviyesine yükseldi.

Analistler, gelecek hafta açıklanmaya başlayacak bu yılın 2'inci çeyreğine ait şirket bilançolarının yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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