New York Borsası Rekorla Kapandı

NEW New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü rekorla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 39,32 puan (yüzde 0,18) artışla 22.158,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,89 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.498,37 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,91 puan (yüzde 0,09) değer kazanarak 6.460,19 puana yükseldi.



Böylece, her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.



GoPro'nun hisse başına değeri yüzde 4,8 yükselirken, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın hisseleri yüzde 2,1 prim yaptı.



Dün yeni akıllı telefonları iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tanıtan Apple'n hisseleri ise bugün yüzde 0,7 düşüş gösterdi.