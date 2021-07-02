New York borsası rekorla açıldı
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New York borsası rekorla açıldı

New York borsası rekorla açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne rekorla başladı.

New York borsası, güne rekorla başladı.

Açılışta S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 4.333 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artışla 14.590 puana çıkarak rekor kırdı.

Dow Jones endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 34.656 puanda seyrediyor.

Bugün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 850 bin gerçekleşerek 700 bin olan beklentileri oldukça geride bırakırken, mayıs ayına ilişkin veri de 559 binden 583 bine revize edildi.

ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a çıkarken, yatırımcılar tarafından enflasyonun gelecek dönem seyri açısından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,3 artmasına karşın beklentilerin hafif altında kaldı.

Analistler, iş gücü piyasasına ilişkin manşet verinin beklentileri aşmasına karşın işsizlikteki yükselişin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonuna karşın ultra güvercin politikalara bir süre devam etmeye zorlayabileceği gerekçesiyle pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Ülkede ayrıca, fabrika siparişleri yüzde 1,7, dayanıklı mal siparişleri de yüzde 2,3 yükselişle beklentilere paralel artarken, bugün açıklanan bir diğer veri olan ABD'nin mayıs ayı dış ticaret açığı ise piyasa öngörüleri doğrultusunda 71,2 milyar olarak gerçekleşti.

Analistler, haftaya Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını, veriler sonrası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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