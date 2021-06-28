New York borsası rekorla açıldı
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New York borsası rekorla açıldı

New York borsası rekorla açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftaya rekorla başladı.

New York borsası, haftaya rekorla başladı.

Açılışta Nasdaq endeksi, 83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.450 puana çıktı.

Öte yandan, S&P 500 endeksi 4.288 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve şu sıralarda yüzde 0,06 azalışla 4.277 puandan işlem görüyor. Dow Jones endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 34.286 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantlarla birlikte vaka sayısındaki artışın risk algısını artırarak küresel pay piyasalarını baskıladığını ancak teknoloji şirketi ağırlıklı Nasdaq endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan azalarak yüzde 1,49'a gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9'a çıktı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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