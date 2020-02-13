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New York borsası rekor yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, çarşamba gününü rekor yükselişle tamamladı.

13.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:14
New York borsası rekor yükselişle kapandı

borsasında endeksler, çarşamba gününü rekor yükselişle tamamladı.

Kapanışta, endeksi 275 puan (yüzde 0,94) artışla 29.551,42 puana, S&P 500 endeksi 21 puan (yüzde 0,63) yükselişle 3.379,03 puana ve Nasdaq endeksi 87 puanlık (yüzde 0,90) kazançla 9,725.96 puana çıktı.

Analistler, endekslerdeki yükselişte koronavirüse ilişkin endişelerin azalmasının etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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