New York borsası rekor düşüşle kapandı New York borsasında Down Jones endeksi, Kovid-19 salgını ve hızla düşen petrol fiyatları nedeniyle 2000 puana yakın değer kaybetti ve 2008 krizinden bu yana en büyük kaybını yaşadı.

New York borsasında Down Jones endeksi, Kovid-19 salgını ve hızla düşen petrol fiyatları nedeniyle 2000 puana yakın değer kaybetti ve 2008 krizinden bu yana en büyük kaybını yaşadı Kaynak: Dunya.com