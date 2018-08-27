New York Borsası Ralli Yaptı
NEW New York borsası, ABD'nin Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardığının duyurulmasıyla haftanın ilk işlem gününü ralli yaparak tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'nin Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardığının duyurulmasıyla haftanın ilk işlem gününü ralli yaparak tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 259,29 puanlık (yüzde 1,01) artışla 26.049,64 puandan kapandı.
Standard&Poor's 500 Endeksi, 22,05 puanlık (yüzde 0,77) yükselişle 2.896,74 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 71,92 puan (yüzde 0,91) değer kazanarak 8.017,90 puana çıktı.
İki endeks de günü rekor seviyelerden tamamladı.