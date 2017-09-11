New York Borsası 'Ralli' Yaptı

Dow Jones Sanayi Endeksi 1 Mart'tan bu yana en kazançlı gününü yaşadı.

New York Borsası 'Ralli' Yaptı

Dow Jones Sanayi Endeksi 1 Mart'tan bu yana en kazançlı gününü yaşadı.

Kaynak: Dunya.com