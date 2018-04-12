New York Borsası Ralli Yaparak Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının yatırımcılarda güven oluşturmasıyla günü ralli yaparak tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 293,60 puan (yüzde 1,21) artışla 24.483,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,80 puan (yüzde 0,83) yükselişle 2.663,99 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 71,22 puan (yüzde 1,01) yükselerek 7.140,25 puana ulaştı.

Uzmanlar, Trump'ın sabah Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma işaret ederek, bunun yatırımcıların ABD'nin Orta Doğu'ya olası bir müdahalesiyle ilgili endişelerini azalttığını kaydetti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir. Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" yorumunu yaptı.

Ayrıca, uzmanlar, yarın açıklanmaya başlanacak ABD'li yatırım bankalarının 2018 ilk çeyrek bilançolarının olumlu gelmesinin beklendiğini belirterek, bankaların hisselerine olan talebin de arttığını bildirdi.

Bugün, ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden JPMorgan Chase ve Citigroup'un hisseleri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,1 prim yaptı.