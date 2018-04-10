New York Borsası Ralli Yaparak Kapandı
NEW New York borsası, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıkma endişesinin azalmasının yatırımcılarda yarattığı olumlu havayla günü ralli yaparak tamamladı.
NEW New York borsası, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıkma endişesinin azalmasının yatırımcılarda yarattığı olumlu havayla günü ralli yaparak tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 428,90 puan (yüzde 1,79) artışla 24.408,00 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 43,71 puan (yüzde 1,67) yükselişle 2.656,87 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 143,96 puan (yüzde 2,07) değer kazanarak 7.094,30 puana ulaştı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün yaptığı açıklamada, otomotiv ithalatında verginin azaltılacağını belirterek yabancı şirketlerin otomotiv endüstrisinde mülkiyet haklarının artırılacağını söyledi.