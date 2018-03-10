New York Borsası Ralli Yaparak Kapandı

NEW New York borsası, ABD'de güçlü gelen tarımdışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü ralli yaparak tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 440,53 puan (yüzde 1,77) artışla 25.335,74 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 47,60 puan (yüzde 1,74) yükselişle 2.786,57 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 132,86 puan (yüzde 1,79) değer kazanarak 7.560,81 puanla rekor seviyeden günü tamamlarken, endeks 26 Ocak'tan bu yana ilk defa rekor seviyeden kapanmış oldu.

Haftalık bazda Dow Jones Endeksi yüzde 3,3 yükselirken, Standard & Poor's 500 yüzde 3,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 4,2 artış kaydetti.

Ayrıca petrol fiyatlarında da bugün yüzde 3'ün üzerinde artış görüldü.

Kapanışta Londra Brent türü ham petrol yüzde 3,1 kazançla 65,51 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü de yüzde 3,2 artışla 62,03 dolardan işlem gördü.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler şubatta 313 bin kişiye istihdam sağladı. Temmuz 2016'dan bu yana en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin beklenti 205 bin seviyesindeydi.

Ayrıca uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergisi planında Kanada ve Meksika'yı muaf tutmasının ve diğer ülkelere de muafiyet için müzakere yolu açmasının New York borsasının güne yükselişle başlamasında etkili olduğunu belirtti.