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Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

20.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:18
New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrole olan talebin azalması ve bu nedenle ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına düşmesi etkili oldu.

Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi salı günü dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise gün içerisinde yüzde 9'a varan azalışla 25,38 doları test etti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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