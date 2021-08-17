New York borsası perakende satışlar verisinin ardından düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası perakende satışlar verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası perakende satışlar verisinin ardından düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, perakende satışların temmuzda beklenenden fazla azalmasının etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, perakende satışların temmuzda beklenenden fazla azalmasının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,81 azalışla 35.336,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 azalarak 4.448,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 14.657,6 puana düştü.

Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, temmuz ayına ait perakende satış verilerinin açıklanmasının ardından açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) delta varyantına ilişkin endişelerin artmasının tüketici talebi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de sanayi üretimi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında olacağını, geçen hafta açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ilk kez konuşacak Powell'ın açıklamalarından para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Demir
Magazin Alişan Hande Erçel Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mete Gazoz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası perakende satışlar verisinin ardından düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 17:17:05. #1.16#

title