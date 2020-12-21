New York borsası "mutasyon" endişesiyle düşüşle açıldı
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New York borsası "mutasyon" endişesiyle düşüşle açıldı

21.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:54
New York borsası

New York borsası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalışla 29.889,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 düşüşle 3.665 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalarak 12.635,66 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısı ve salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketindeki olumlu gelişmelere rağmen endeksler, Kovid-19'a ilişkin mutasyon endişeleriyle negatif bir seyir izledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19'da yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi tüm dünyada endişeye yol açarken, yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere'yle sınırları kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başladı.

ABD'de piyasaların odağında olan Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısında ise uzun süren müzakerelerin ardından dün anlaşma sağlandı.

Yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının bugün tamamlanması ve oylanması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, 300 dolarlık haftalık işsizlik yardımı sağlanması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, aşı dağıtımı, okul ve üniversitelere kaynak aktarılması gibi düzenlemelerin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek ödemelerinin paketin onaylanmasının ardından gelecek hafta çıkacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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