New York Borsası Mart Ayında Düştü

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlasa da mart ayında düştü.

Yarın "Good Friday" (Kutsal Cuma) olması nedeniyle kapalı olacak New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi günü 254,69 puan (yüzde 1,07) artışla 24.103,11 puandan tamamladı.

Haftanın son işlem gününde, Standard & Poor's 500 Endeksi 35,87 puan (yüzde 1,38) yükselişle 2.640,87 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 114,22 puan (yüzde 1,64) değer kazanarak 7.063,44 puana yükseldi.

Endekslerin günü yükselişle tamamlamasında teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış etkili oldu.

Microsoft hisseleri yüzde 2,1 artış kaydederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 3,2 prim yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı e-ticaret devi Amazon'un hisseleri sabah saatlerinde yüzde 4,6 değer kaybetse de ilerleyen saatlerde toparlanarak günü yüzde 1,1 artışla tamamladı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,7, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1 yükselmiş oldu.

Öte yandan, haftalık kazançlar New York borsasında endekslerin mart ayında düşmesini engelleyemedi.

Aylık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3,5 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,6, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,9 düştü.

Bugün ayrıca New York borsası için 2018 yılının ilk çeyreğinin son işlem günüydü.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,3 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,2 azalırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,3 artış kaydetti.